Тихонова Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Евдокия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Тихонова Евдокия Трифоновна

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1853

Сын: Тихонов Андрей Трифонович

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1855

Дочь: Тихонова Пелагея Трифоновна

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1859

Дочь: Тихонова Мария Трифоновна

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Трифон Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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