Тихонова Евдокия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1852
Дочь: Тихонова Евдокия Трифоновна
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
11.08.1853
Сын: Тихонов Андрей Трифонович
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
18.03.1855
Дочь: Тихонова Пелагея Трифоновна
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
25.03.1859
Дочь: Тихонова Мария Трифоновна
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно