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Тихонова Анна Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождение ребёнка
18.07.1817

Дочь: Волгина (Волгина) Параскева Трифоновна

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Тихонова (Тихонова) Ирина Трифоновна

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождение ребёнка
05.06.1820

Сын: Волгина Михаил Трифонович

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1823

Сын: Волжихин Петр Трифонович

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Тихонов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Тихонов Кузьма Трифонович

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Трифоновна

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Рождение ребёнка
1833 или 1835

Дочь: Юркова Ксения Трифоновна

Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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