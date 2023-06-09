Тихонова Анна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1817
Дочь: Волгина (Волгина) Параскева Трифоновна
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Тихонова (Тихонова) Ирина Трифоновна
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
05.06.1820
Сын: Волгина Михаил Трифонович
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
17.08.1823
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Тихонов Кузьма Трифонович
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Тихонова (Тихонова) Елена Трифоновна
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Рождение ребёнка
1833 или 1835
Дочь: Юркова Ксения Трифоновна
Отец ребёнка: Тихонов Трифон Матвеевич
Смерть
Неизвестно