Тихонов Кузьма Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1827
Отец: Тихонов Трифон Матвеевич
Мать: Тихонова Анна Михеевна
Бракосочетание
02.11.1845
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Тихонова (Тихонова) Матрона Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1853
Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.06.1855
Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Кузьминична
Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
12.01.1858
Сын: Тихонов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.03.1860
Дочь: Тихонова (Тихонова) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
24.03.1862
Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
21.05.1865
Дочь: Тихонова (Тихонова) Феодосия Кузьминична
Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна
Смерть
Неизвестно