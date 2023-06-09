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Тихонов Кузьма Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Тихонов Трифон Матвеевич

Мать: Тихонова Анна Михеевна

Бракосочетание
02.11.1845

Жена: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Тихонова (Тихонова) Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1853

Сын: Тихонов Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1855

Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Кузьминична

Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1858

Сын: Тихонов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1860

Дочь: Тихонова (Тихонова) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1862

Сын: Тихонов Гавриил Кузьмич

Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1865

Дочь: Тихонова (Тихонова) Феодосия Кузьминична

Мать ребёнка: Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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