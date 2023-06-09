Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1845
Рождение ребёнка
08.07.1853
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович
Рождение ребёнка
15.06.1855
Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Кузьминична
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович
Рождение ребёнка
12.01.1858
Сын: Тихонов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович
Рождение ребёнка
01.03.1860
Дочь: Тихонова (Тихонова) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович
Рождение ребёнка
24.03.1862
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович
Рождение ребёнка
21.05.1865
Дочь: Тихонова (Тихонова) Феодосия Кузьминична
Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович
Смерть
Неизвестно