Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Малахова) Татьяна Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1845

Муж: Тихонов Кузьма Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1853

Сын: Тихонов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1855

Дочь: Тихонова (Тихонова) Агриппина Кузьминична

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1858

Сын: Тихонов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1860

Дочь: Тихонова (Тихонова) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1862

Сын: Тихонов Гавриил Кузьмич

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1865

Дочь: Тихонова (Тихонова) Феодосия Кузьминична

Отец ребёнка: Тихонов Кузьма Трифонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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