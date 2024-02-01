Жукова (Баранова) Александра
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1884
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Баранов Павел
Мать: Баранов Елена
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
10.02.1908
Сын: Жуков Василий
Отец ребёнка: Жуков Василий
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
03.03.1911
Сын: Жуков Анатолий
Отец ребёнка: Жуков Василий
Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Жуков Василий
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Жуков Василий
Смерть
1964