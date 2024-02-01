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Жукова (Баранова) Александра

Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1884

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Баранов Павел

Мать: Баранов Елена

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Жуков Василий

Отец ребёнка: Жуков Василий

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
03.03.1911

Сын: Жуков Анатолий

Отец ребёнка: Жуков Василий

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1917

Сын: Жуков Василий

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Жуков Василий

Смерть
1964
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