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Жуков Анатолий

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

03.03.1911

Дата смерти

13.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911

Отец: Жуков Василий

Мать: Жукова Александра

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
03.11.1939

Сын: Жуков Лев

Мать ребёнка: Жукова Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елькина Нина

Мать ребёнка: Жукова Пелагея

Смерть
13.04.1942
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия
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