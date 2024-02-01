Жуков Анатолий
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения03.03.1911
Дата смерти13.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1911
Отец: Жуков Василий
Мать: Жукова Александра
Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
03.11.1939
Сын: Жуков Лев
Мать ребёнка: Жукова Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елькина Нина
Мать ребёнка: Жукова Пелагея
Смерть
13.04.1942
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия