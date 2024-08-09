Жуков Василий
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Жуков Никита (Бузов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Василий
Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра
Рождение ребёнка
10.02.1908
Сын: Жуков Василий
Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: (Жукова) Елизавета
Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра
Рождение ребёнка
03.03.1911
Сын: Жуков Анатолий
Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Жукова) Вера
Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Жукова) Лидия
Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра
Смерть
Неизвестно