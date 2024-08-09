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Жуков Василий

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Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Жуков Никита (Бузов)

Мать: Жукова (Хрисанфова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Василий

Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра

Рождение ребёнка
10.02.1908

Сын: Жуков Василий

Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра

Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: (Жукова) Елизавета

Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра

Рождение ребёнка
03.03.1911

Сын: Жуков Анатолий

Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Жукова) Вера

Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Жукова) Лидия

Мать ребёнка: Жукова (Баранова) Александра

Смерть
Неизвестно

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