Жуков Никита (Бузов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Жуков Иван
Мать: Жукова Василиса
Рождение ребёнка
1860
Сын: Жуков Василий
Мать ребёнка: Жукова Дарья
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Олена
Мать ребёнка: Жукова Дарья
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Жукова Дарья
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Жукова Дарья
Рождение ребёнка
1872
Сын: Жуков Алексей
Мать ребёнка: Жукова Дарья
Рождение ребёнка
1875
Сын: Жуков Василий
Мать ребёнка: Жукова Дарья
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1881
Сын: Жуков Петр
Мать ребёнка: Жукова Дарья
Смерть
1910