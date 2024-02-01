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Жуков Никита (Бузов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Жуков Иван

Мать: Жукова Василиса

Рождение ребёнка
1860

Сын: Жуков Василий

Мать ребёнка: Жукова Дарья

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Олена

Мать ребёнка: Жукова Дарья

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Жукова Дарья

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Жукова Дарья

Рождение ребёнка
1872

Сын: Жуков Алексей

Мать ребёнка: Жукова Дарья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Жуков Василий

Мать ребёнка: Жукова Дарья

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1881

Сын: Жуков Петр

Мать ребёнка: Жукова Дарья

Смерть
1910
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