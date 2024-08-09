Жуков Василий
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения29.12.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1855
Отец: Жуков Никита (Бузов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Екатерина
Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея
Рождение ребёнка
15.01.1888
Сын: Жуков Иоанн
Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея
Рождение ребёнка
26.11.1894
Сын: Жуков Андрей
Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея
Рождение ребёнка
12.04.1898
Дочь: (Жукова) Александра
Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Державина (Жукова) Клавдия
Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея
Рождение ребёнка
08.06.1904
Сын: Жуков Пётр
Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея
Смерть
Неизвестно