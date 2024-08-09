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Жуков Василий

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

29.12.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1855

Отец: Жуков Никита (Бузов)

Мать: Жукова (Хрисанфова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жукова) Екатерина

Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея

Рождение ребёнка
15.01.1888

Сын: Жуков Иоанн

Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея

Рождение ребёнка
1891

Сын: Жуков Николай Васильев

Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея

Рождение ребёнка
26.11.1894

Сын: Жуков Андрей

Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея

Рождение ребёнка
12.04.1898

Дочь: (Жукова) Александра

Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Державина (Жукова) Клавдия

Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея

Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Жуков Пётр

Мать ребёнка: Жукова (Кириллова) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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