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Державина (Жукова) Клавдия

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1901

Дата смерти

01.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Жуков Василий

Мать: Жукова (Кириллова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Державин Николай

Отец ребёнка: Державин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Державина) Маргарита

Отец ребёнка: Державин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Державин Иван

Рождение ребёнка
04.09.1933

Сын: Державин Иван

Отец ребёнка: Державин Иван

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Державина) Нина

Отец ребёнка: Державин Иван

Смерть
01.01.1959
Похороны
Неизвестно

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