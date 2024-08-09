Державина (Жукова) Клавдия
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1901
Дата смерти01.01.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Жуков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Державин Николай
Отец ребёнка: Державин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Державина) Маргарита
Отец ребёнка: Державин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Державин Иван
Рождение ребёнка
04.09.1933
Сын: Державин Иван
Отец ребёнка: Державин Иван
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Державина) Нина
Отец ребёнка: Державин Иван
Смерть
01.01.1959
Похороны
Неизвестно