(Державина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Державин Иван
Бракосочетание
1964
Муж: Пыжиков Николай
Рождение ребёнка
1965
Сын: Пыжиков Николай
Отец ребёнка: Пыжиков Николай
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Яковлева (Пыжикова) Людмила
Отец ребёнка: Пыжиков Николай
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Петрова (Пыжикова) Любовь
Отец ребёнка: Пыжиков Николай