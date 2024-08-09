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(Державина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Державин Иван

Мать: Державина (Жукова) Клавдия

Бракосочетание
1964

Муж: Пыжиков Николай

Рождение ребёнка
1965

Сын: Пыжиков Николай

Отец ребёнка: Пыжиков Николай

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Яковлева (Пыжикова) Людмила

Отец ребёнка: Пыжиков Николай

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Петрова (Пыжикова) Любовь

Отец ребёнка: Пыжиков Николай

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