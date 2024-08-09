Петрова (Пыжикова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: Пыжиков Николай
Мать: (Державина) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Николай
Рождение ребёнка
1994
Сын: Петров Илья
Отец ребёнка: Петров Николай
Рождение ребёнка
2003
Сын: Петров Елисей
Отец ребёнка: Петров Николай
Рождение ребёнка
2005
Дочь: (Петрова) София
Отец ребёнка: Петров Николай
Рождение ребёнка
2005
Дочь: (Петрова) Анна
Отец ребёнка: Петров Николай