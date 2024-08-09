Петрова (Пыжикова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Пыжикова) Любовь

Петрова (Пыжикова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Пыжиков Николай

Мать: (Державина) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай

Рождение ребёнка
1994

Сын: Петров Илья

Отец ребёнка: Петров Николай

Рождение ребёнка
2003

Сын: Петров Елисей

Отец ребёнка: Петров Николай

Рождение ребёнка
2005

Дочь: (Петрова) София

Отец ребёнка: Петров Николай

Рождение ребёнка
2005

Дочь: (Петрова) Анна

Отец ребёнка: Петров Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.