Пыжиков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжиков Николай

Место рождения

Селижарово, Тверская область

Дата рождения

14.09.1937

Дата смерти

30.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1964

Жена: (Державина) Нина

Рождение ребёнка
1965

Сын: Пыжиков Николай

Мать ребёнка: (Державина) Нина

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Яковлева (Пыжикова) Людмила

Мать ребёнка: (Державина) Нина

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Петрова (Пыжикова) Любовь

Мать ребёнка: (Державина) Нина

Смерть
30.07.2007

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