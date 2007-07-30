Пыжиков Николай
Место рожденияСелижарово, Тверская область
Дата рождения14.09.1937
Дата смерти30.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1964
Жена: (Державина) Нина
Рождение ребёнка
1965
Сын: Пыжиков Николай
Мать ребёнка: (Державина) Нина
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Яковлева (Пыжикова) Людмила
Мать ребёнка: (Державина) Нина
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Петрова (Пыжикова) Любовь
Мать ребёнка: (Державина) Нина
Смерть
30.07.2007