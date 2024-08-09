Петров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Пыжикова) Любовь

Рождение ребёнка
1994

Сын: Петров Илья

Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь

Рождение ребёнка
2003

Сын: Петров Елисей

Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь

Рождение ребёнка
2005

Дочь: (Петрова) Анна

Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь

Рождение ребёнка
2005

Дочь: (Петрова) София

Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь

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