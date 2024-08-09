Петров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1994
Сын: Петров Илья
Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь
Рождение ребёнка
2003
Сын: Петров Елисей
Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь
Рождение ребёнка
2005
Дочь: (Петрова) Анна
Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь
Рождение ребёнка
2005
Дочь: (Петрова) София
Мать ребёнка: Петрова (Пыжикова) Любовь