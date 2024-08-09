Жукова (Кириллова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Кириллова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жукова) Екатерина

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
15.01.1888

Сын: Жуков Иоанн

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1891

Сын: Жуков Николай Васильев

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
26.11.1894

Сын: Жуков Андрей

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
12.04.1898

Дочь: (Жукова) Александра

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Державина (Жукова) Клавдия

Отец ребёнка: Жуков Василий

Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Жуков Пётр

Отец ребёнка: Жуков Василий

Смерть
Неизвестно

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