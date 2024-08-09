Жукова (Кириллова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Екатерина
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
15.01.1888
Сын: Жуков Иоанн
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
26.11.1894
Сын: Жуков Андрей
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
12.04.1898
Дочь: (Жукова) Александра
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Державина (Жукова) Клавдия
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
08.06.1904
Сын: Жуков Пётр
Отец ребёнка: Жуков Василий
Смерть
Неизвестно