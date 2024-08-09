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Жуков Николай

Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Никита (Бузов)

Мать: Жукова (Хрисанфова) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуков (Елисеева) Надежда

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Жуков (Елисеева) Надежда

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Жуков (Елисеева) Надежда

Смерть
Неизвестно

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