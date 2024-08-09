Жуков Николай
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Никита (Бузов)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жуков (Елисеева) Надежда
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Жуков (Елисеева) Надежда
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Жуков (Елисеева) Надежда
Смерть
Неизвестно