Феврония (Василиса) Иванова
Место рожденияРаменье
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Иван Дмитриев
Мать: Матрена
Бракосочетание
23.01.1830
Муж: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
25.10.1831
Сын: Жуков Козма Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
27.03.1834
Сын: Жуков Никита (Бузов)
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно