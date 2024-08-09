Феврония (Василиса) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония (Василиса) Иванова

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Место рождения

Раменье

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иван Дмитриев

Мать: Матрена

Бракосочетание
23.01.1830

Муж: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
25.10.1831

Сын: Жуков Козма Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
27.03.1834

Сын: Жуков Никита (Бузов)

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно

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