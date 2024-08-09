Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Савелий Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Феврония (Василиса) Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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