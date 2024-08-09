Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Савелий Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Феврония (Василиса) Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно