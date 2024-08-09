Иван Алексеев
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1813
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Алексей Константинов
Мать: Пелагея Афиногенова
Бракосочетание
23.01.1830
Рождение ребёнка
25.10.1831
Сын: Жуков Козма Иванов
Мать ребёнка: Феврония (Василиса) Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1834
Сын: Жуков Никита (Бузов)
Мать ребёнка: Феврония (Василиса) Иванова
Смерть
1883