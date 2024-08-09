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Иван Алексеев

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1813

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Алексей Константинов

Мать: Пелагея Афиногенова

Бракосочетание
23.01.1830

Жена: Феврония (Василиса) Иванова

Рождение ребёнка
25.10.1831

Сын: Жуков Козма Иванов

Мать ребёнка: Феврония (Василиса) Иванова

Рождение ребёнка
27.03.1834

Сын: Жуков Никита (Бузов)

Мать ребёнка: Феврония (Василиса) Иванова

Смерть
1883

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