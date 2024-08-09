Алексей Константинов
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1782
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Константин Никитин
Мать: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Дементий Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Левон Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова
Смерть
1857