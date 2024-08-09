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Алексей Константинов

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1782

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Константин Никитин

Мать: Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дементий Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Левон Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Афиногенова

Смерть
1857

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