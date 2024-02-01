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Жуков Василий

Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

10.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908

Отец: Жуков Василий

Мать: Жукова Александра

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Жукова Антонина

Ново, Кувшиновский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Жукова Антонина

Ново, Кувшиновский район
Смерть
Неизвестно
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