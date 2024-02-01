Жуков Василий
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения10.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908
Отец: Жуков Василий
Мать: Жукова Александра
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Жукова Антонина
Ново, Кувшиновский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Жукова Антонина
Ново, Кувшиновский район
Смерть
Неизвестно