Жукова (Мурашева) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурашев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Геннадий
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Лариса
Отец ребёнка: Жуков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жукова) Людмила
Отец ребёнка: Жуков Василий
Смерть
Неизвестно