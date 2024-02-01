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Баранов Павел

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Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Николай

Мать: ?

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Бракосочетание
1880

Жена: Баранов Елена

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яковлев Евдокия

Мать ребёнка: Баранов Елена

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Жукова Александра

Мать ребёнка: Баранов Елена

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
10.02.1885

Сын: Баранов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Баранов Елена

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Баранов Елена

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Баранов Георгий

Мать ребёнка: Баранов Елена

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Державина Мария

Мать ребёнка: Баранов Елена

Смерть
Неизвестно
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