Баранов Павел
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1880
Жена: Баранов Елена
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Яковлев Евдокия
Мать ребёнка: Баранов Елена
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Жукова Александра
Мать ребёнка: Баранов Елена
Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Рождение ребёнка
10.02.1885
Мать ребёнка: Баранов Елена
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Баранов Елена
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Баранов Георгий
Мать ребёнка: Баранов Елена
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Державина Мария
Мать ребёнка: Баранов Елена
Смерть
Неизвестно