Баранов Алексей Павлович
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения10.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885
Отец: Баранов Павел
Мать: Баранов Елена
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1906
Сын: Баранов Василий
Мать ребёнка: Баранов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранов ?
Смерть
Неизвестно