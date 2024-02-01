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Баранов Алексей Павлович

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Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

10.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885

Отец: Баранов Павел

Мать: Баранов Елена

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
1906

Сын: Баранов Василий

Мать ребёнка: Баранов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранов ?

Смерть
Неизвестно
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