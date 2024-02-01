Яковлев (Павлова) Евдокия
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Баранов Павел
Мать: Баранов Елена
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Георгиев Павел
Отец ребёнка: Яковлев Георгий
Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгиев Василий
Отец ребёнка: Яковлев Георгий
Ново, Кувшиновский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Георгий
Смерть
Неизвестно