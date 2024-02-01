Яковлев (Павлова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев (Павлова) Евдокия

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Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Баранов Павел

Мать: Баранов Елена

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Георгиев Павел

Отец ребёнка: Яковлев Георгий

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгиев Василий

Отец ребёнка: Яковлев Георгий

Ново, Кувшиновский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Георгий

Смерть
Неизвестно
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