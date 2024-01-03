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Воронцов Василий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1908 ст.

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908 ст.

Отец: Воронцов Матвей Матвеевич

Мать: Воронцова Евдокия П.

Рождение ребёнка
19.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Анна Фирсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Анна Фирсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Анна Фирсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Воронцова Анна Фирсовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Анна Фирсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Анна Фирсовна

Смерть
1981
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