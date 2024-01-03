Воронцов Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1908 ст.
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1908 ст.
Отец: Воронцов Матвей Матвеевич
Мать: Воронцова Евдокия П.
Рождение ребёнка
19.11.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронцова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронцова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Воронцова Анна Фирсовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронцова Анна Фирсовна
Смерть
1981