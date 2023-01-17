город Бакал, город Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Бакал

Саткинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Саткинская волость
2Бакальский казен. рудник, на прос. дор., при реч. Большой и Малый Бакалы, хлебн. и бакал. лавки 652175274134Добыч. руды для Злат. и Саткин. каз. горн. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Саткинский район
326330Бакалгород54°56'00"58°49'00"N-40-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Саткинский муниципальный район, Бакальское городское поселение
75649103001г Бакалгород
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