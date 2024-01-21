Воронцов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Василий Матвеевич

Мать: Воронцова Анна Фирсовна

Рождение ребёнка
09.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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