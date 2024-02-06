Воронцова (Волкова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.
Сын: Воронцов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Воронцов Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
14.09.1918
Сын: Воронцов Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Воронцов Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Воронцов Матвей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947