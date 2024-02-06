Воронцова (Волкова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Волкова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.

Сын: Воронцов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Воронцов Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Воронцов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Воронцов Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Воронцов Матвей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Матвей Матвеевич

Смерть
1947
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