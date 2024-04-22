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Воронцов Матвей Матвеевич

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Место рождения

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

30.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Воронцов Матвей Евленьевич

Мать: Вороцова Евдокия Андреевна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Восприемник
30.10.1905 ст.
Мария Николаевна Рогова родилась
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.

Сын: Воронцов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Воронцова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Воронцов Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Воронцова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Воронцова Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Евдокия Павловна

Смерть
30.04.1947
Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
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