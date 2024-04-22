Воронцов Матвей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти30.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Восприемник
30.10.1905 ст.
Мария Николаевна Рогова родилась
Рождение ребёнка
01.08.1908 ст.
Сын: Воронцов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Воронцова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.09.1918
Сын: Воронцов Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Воронцова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Воронцова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1947