Вороцова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Воронцов Матвей Матвеевич
Отец ребёнка: Воронцов Матвей Евленьевич
Рождение ребёнка
05.06.1890
Сын: Воронцов Тимофей Матвеевич
Отец ребёнка: Воронцов Матвей Евленьевич
Смерть
Неизвестно