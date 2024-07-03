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Вороцова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Матвей Евленьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Воронцов Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Воронцов Матвей Евленьевич

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1890

Сын: Воронцов Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Воронцов Матвей Евленьевич

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно

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