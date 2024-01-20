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Воронцов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1946

Дата смерти

20.01.2024

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1946

Отец: Воронцов Василий Матвеевич

Мать: Воронцова Анна Фирсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2024
Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

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