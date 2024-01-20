Воронцов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1946
Дата смерти20.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.2024
Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область