Косьма Варнавов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти06.11.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Варнава Иванов
Мать: Васса Демидова
Бракосочетание
16.05.1848
Жена: Дария Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1849
Сын: Николай Косьмин
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Митрофан Косьмин
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Илья Косьмин
Мать ребёнка: Дария Герасимова
Рождение ребёнка
05.11.1855
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Дария Герасимова
Рождение ребёнка
26.07.1858
Дочь: Соломония Косьмина
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Станиги
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Сергей Косьмин
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Станиги
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Акилина Косьмина
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Матрона мл
Мать ребёнка: Дария Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.11.1903
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.