Дария Герасимова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти14.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
16.05.1848
Муж: Косьма Варнавов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1849
Сын: Николай Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Митрофан Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Илья Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
Рождение ребёнка
05.11.1855
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
Рождение ребёнка
26.07.1858
Дочь: Соломония Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
д.Станиги
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Сергей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
д.Станиги
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Матрона мл
Отец ребёнка: Косьма Варнавов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.01.1890
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.