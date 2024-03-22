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Дария Герасимова

Место рождения

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

14.01.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинки, Силуяновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.05.1848

Муж: Косьма Варнавов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1849

Сын: Николай Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Митрофан Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Илья Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1855

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1858

Дочь: Соломония Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

д.Станиги
Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Сергей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

д.Станиги
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Акилина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Матрона мл

Отец ребёнка: Косьма Варнавов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.01.1890
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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