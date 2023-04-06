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Илья Косьмин

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1828 г.р.

Жена

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Косьма Варнавов

Мать: Дария Герасимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Михей Ильин

Мать ребёнка: Анна Романова

Рождение ребёнка
10.07.1871

Сын: Михаил Ильин

Мать ребёнка: Анна Романова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1873

Дочь: Фёкла Ильина

Мать ребёнка: Анна Романова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мартин Ильин

Мать ребёнка: Анна Романова

Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Домника Ильина

Мать ребёнка: Анна Романова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879

Сын: Харитон Ильин

Мать ребёнка: Анна Романова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Иоанн Ильин

Мать ребёнка: Анна Романова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1883

Сын: Филимон Ильин

Мать ребёнка: Анна Романова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Романова

Смерть
До 1884
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