Илья Косьмин
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Косьма Варнавов
Мать: Дария Герасимова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Михей Ильин
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
10.07.1871
Сын: Михаил Ильин
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
22.09.1873
Дочь: Фёкла Ильина
Мать ребёнка: Анна Романова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мартин Ильин
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Домника Ильина
Мать ребёнка: Анна Романова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879
Сын: Харитон Ильин
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
20.02.1882
Сын: Иоанн Ильин
Мать ребёнка: Анна Романова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1883
Сын: Филимон Ильин
Мать ребёнка: Анна Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Романова
Смерть
До 1884