Михаил Ильин
Место рождения
Дата рождения10.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1871
Отец: Илья Косьмин
Мать: Анна Романова
Бракосочетание
03.11.1891
Жена: Мавра Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1892
Мать ребёнка: Мавра Васильева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1894
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1897
Сын: Артемий Михайлов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
03.04.1899
Дочь: Феодосия Михайлова
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: Евгения Михайлова
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Смерть
Неизвестно