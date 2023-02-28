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Михаил Ильин

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1871

Отец: Илья Косьмин

Мать: Анна Романова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Мавра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1892

Сын: Михайлов Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Артемий Михайлов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Рождение ребёнка
03.04.1899

Дочь: Феодосия Михайлова

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: Евгения Михайлова

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Смерть
Неизвестно
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