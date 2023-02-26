Анна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Михей Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
10.07.1871
Сын: Михаил Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
22.09.1873
Дочь: Фёкла Ильина
Отец ребёнка: Илья Косьмин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мартин Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Домника Ильина
Отец ребёнка: Илья Косьмин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879
Сын: Харитон Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Рождение ребёнка
20.02.1882
Сын: Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1883
Сын: Филимон Ильин
Отец ребёнка: Илья Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Косьмин
Смерть
Неизвестно