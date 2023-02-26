Анна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Михей Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Рождение ребёнка
10.07.1871

Сын: Михаил Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1873

Дочь: Фёкла Ильина

Отец ребёнка: Илья Косьмин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мартин Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Домника Ильина

Отец ребёнка: Илья Косьмин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1879

Сын: Харитон Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1883

Сын: Филимон Ильин

Отец ребёнка: Илья Косьмин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Косьмин

Смерть
Неизвестно
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