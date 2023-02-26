Акилина Косьмина
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Косьма Варнавов
Мать: Дария Герасимова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1887
Муж: Василий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1896
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Петров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно