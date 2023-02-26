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Акилина Косьмина

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Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Косьма Варнавов

Мать: Дария Герасимова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1887

Муж: Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Петров

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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