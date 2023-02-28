Варнава Иванов
Место рождения
Дата рождения09.06.1794
Дата смерти10.08.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1640
Сын: Варнава Варнавов
Мать ребёнка: Васса Демидова
д.Станиги
Рождение
09.06.1794
Отец: Иван Никонов
Мать: Фёкла Васильева
Бракосочетание
28.01.1824
Жена: Васса Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1824
Дочь: Параскева Варнавова
Мать ребёнка: Васса Демидова
Рождение ребёнка
22.10.1824
Сын: Лука Варнавов
Мать ребёнка: Васса Демидова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Косьма Варнавов
Мать ребёнка: Васса Демидова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Роман Варнавов
Мать ребёнка: Васса Демидова
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Елизар Варнавин
Мать ребёнка: Васса Демидова
Смерть
10.08.1836
д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.