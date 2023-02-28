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Варнава Иванов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.06.1794

Дата смерти

10.08.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1640

Сын: Варнава Варнавов

Мать ребёнка: Васса Демидова

д.Станиги
Рождение
09.06.1794

Отец: Иван Никонов

Мать: Фёкла Васильева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1824

Жена: Васса Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1824

Дочь: Параскева Варнавова

Мать ребёнка: Васса Демидова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1824

Сын: Лука Варнавов

Мать ребёнка: Васса Демидова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Косьма Варнавов

Мать ребёнка: Васса Демидова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Роман Варнавов

Мать ребёнка: Васса Демидова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Елизар Варнавин

Мать ребёнка: Васса Демидова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.08.1836
д.Станиги государственных имуществ Марышкинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
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