Фёкла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти15.11.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1794
Сын: Варнава Иванов
Отец ребёнка: Иван Никонов
Рождение ребёнка
29.04.1797
Дочь: Ирина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Никонов
Рождение ребёнка
06.07.1798
Сын: Емельян Иванов
Отец ребёнка: Иван Никонов
Рождение ребёнка
04.05.1802
Дочь: Мавра Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Никонов
Смерть
15.11.1834
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище