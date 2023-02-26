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Фёкла Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

15.11.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1794

Сын: Варнава Иванов

Отец ребёнка: Иван Никонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1797

Дочь: Ирина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Никонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1798

Сын: Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Никонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1802

Дочь: Мавра Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Никонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.11.1834
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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