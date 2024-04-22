Розенштейн Мардух (Марух)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Розенштейн Вульф
Мать: Витта
Рождение ребёнка
21.05.1923
Сын: Розенштейн Борис
Мать ребёнка: ?
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Источник: https://www.moypolk.ru/soldier/rozenshteyn-boris-morduhovich
Смерть
Около 1968
Москва, город федерального значения Москва