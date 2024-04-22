Розенштейн Мардух (Марух) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенштейн Мардух (Марух)

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Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Розенштейн Вульф

Мать: Витта

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Розенштейн Борис

Мать ребёнка: ?

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Источник: https://www.moypolk.ru/soldier/rozenshteyn-boris-morduhovich
Смерть
Около 1968
Москва, город федерального значения Москва
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