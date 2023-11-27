(Гурари) Витта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Розенштейн Гирш (Григорий)
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Розенштейн Айзик
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Розенштейн Зиновий (Залман)
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Розенштейн Мардух (Марух)
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенштейн Иосиф
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Крымская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загорская Феня (Фейга)
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эпштейн Рахель (Рая)
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенштейн Александр (Сруль)
Отец ребёнка: Розенштейн Вульф
Смерть
Неизвестно