Розенштейн Айзик
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Розенштейн Вульф
Мать: Витта
Рождение ребёнка
18.03.1914
Сын: Розенштейн Лев
Мать ребёнка: Фейга
Рождение ребёнка
26.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фейга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фейга
Смерть
Неизвестно