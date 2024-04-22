Розенштейн Айзик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозенштейн Айзик

Розенштейн Айзик

Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Розенштейн Вульф

Мать: Витта

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Розенштейн Лев

Мать ребёнка: Фейга

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейга

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close