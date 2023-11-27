Фейга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1914
Сын: Розенштейн Лев
Отец ребёнка: Розенштейн Айзик
Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розенштейн Айзик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розенштейн Айзик
Смерть
Неизвестно