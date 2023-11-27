Фейга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФейга

Фейга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Розенштейн Лев

Отец ребёнка: Розенштейн Айзик

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розенштейн Айзик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розенштейн Айзик

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close