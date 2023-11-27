Розенштейн Вульф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Розенштейн Гирш (Григорий)
Мать ребёнка: Витта
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Розенштейн Айзик
Мать ребёнка: Витта
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Розенштейн Зиновий (Залман)
Мать ребёнка: Витта
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Розенштейн Мардух (Марух)
Мать ребёнка: Витта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенштейн Иосиф
Мать ребёнка: Витта
Крымская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загорская Феня (Фейга)
Мать ребёнка: Витта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эпштейн Рахель (Рая)
Мать ребёнка: Витта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенштейн Александр (Сруль)
Мать ребёнка: Витта
Смерть
Неизвестно