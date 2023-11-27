Розенштейн Вульф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенштейн Вульф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Розенштейн Гирш (Григорий)

Мать ребёнка: Витта

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Розенштейн Айзик

Мать ребёнка: Витта

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Розенштейн Зиновий (Залман)

Мать ребёнка: Витта

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Розенштейн Мардух (Марух)

Мать ребёнка: Витта

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенштейн Иосиф

Мать ребёнка: Витта

Крымская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загорская Феня (Фейга)

Мать ребёнка: Витта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эпштейн Рахель (Рая)

Мать ребёнка: Витта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенштейн Александр (Сруль)

Мать ребёнка: Витта

Смерть
Неизвестно
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