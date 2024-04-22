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Розенштейн Гирш (Григорий)

Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1889 г.р.

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Розенштейн Вульф

Мать: Витта

Павлоград, Дніпропетровська область
Бракосочетание
27.12.1913

Жена: Анна

Павлоград, Дніпропетровська область
Жених: холостой павлоградский мещанин Гирш Вульфович РОЗЕНШТЕЙН, 28 лет. Невеста: девица-мещанка Екатеринославской губернии города Новомосковска Анна Марковна РУБШТЕЙН, 24 года
Рождение ребёнка
1916

Сын: Розенштейн Иосиф

Мать ребёнка: Анна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Неизвестно
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