Розенштейн Гирш (Григорий)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Розенштейн Вульф
Мать: Витта
Бракосочетание
27.12.1913
Жена: Анна
Жених: холостой павлоградский мещанин Гирш Вульфович РОЗЕНШТЕЙН, 28 лет. Невеста: девица-мещанка Екатеринославской губернии города Новомосковска Анна Марковна РУБШТЕЙН, 24 года
Рождение ребёнка
1916
Сын: Розенштейн Иосиф
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Около 1941
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Неизвестно