(Рубштейн) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рубштейн) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Около 1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Рубштейн Марк

Мать: не указана

Бракосочетание
27.12.1913

Муж: Розенштейн Гирш (Григорий)

Павлоград, Дніпропетровська область
Жених: холостой павлоградский мещанин Гирш Вульфович РОЗЕНШТЕЙН, 28 лет. Невеста: девица-мещанка Екатеринославской губернии города Новомосковска Анна Марковна РУБШТЕЙН, 24 года
Рождение ребёнка
1916

Сын: Розенштейн Иосиф

Отец ребёнка: Розенштейн Гирш (Григорий)

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розенштейн Гирш (Григорий)

Смерть
Около 1973
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