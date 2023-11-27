(Рубштейн) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиОколо 1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Рубштейн Марк
Мать: не указана
Бракосочетание
27.12.1913
Жених: холостой павлоградский мещанин Гирш Вульфович РОЗЕНШТЕЙН, 28 лет. Невеста: девица-мещанка Екатеринославской губернии города Новомосковска Анна Марковна РУБШТЕЙН, 24 года
Рождение ребёнка
1916
Сын: Розенштейн Иосиф
Отец ребёнка: Розенштейн Гирш (Григорий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розенштейн Гирш (Григорий)
Смерть
Около 1973