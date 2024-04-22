Розенштейн Борис
Место рождения
Дата рождения21.05.1923
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1923
Отец: Розенштейн Мардух (Марух)
Мать: ?
Источник: https://www.moypolk.ru/soldier/rozenshteyn-boris-morduhovich
Работа или профессия
С 1941 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
Служба в Советской Армии
Упоминание
Неизвестно
Сайт «Бессмертный полк» | https://www.moypolk.ru/soldier/rozenshteyn-boris-morduhovich | | История солдата | Орден Красного Знамени | Место призыва: | Симферопольский РВК, Крымская АССР, Симферопол... Показать все