Волконская (Васильчикова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Васильчикова) Евгения Петровна

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Место рождения

Отрада Московской губ.

Дата рождения

30.10.1871

Дата смерти

11.10.1924

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871

Отец: Васильчиков Петр Алексеевич

Мать: Васильчикова Eugenia Vladimirovna

Отрада Московской губ.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Волконский Даниил Александрович

Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волконский Никита Александрович

Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.04.1906

Дочь: Пашкова Мария Александровна

Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1908

Сын: Волконский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.10.1924
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