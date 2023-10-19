Волконская (Васильчикова) Евгения Петровна
Место рожденияОтрада Московской губ.
Дата рождения30.10.1871
Дата смерти11.10.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871
Отрада Московской губ.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Волконский Даниил Александрович
Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волконский Никита Александрович
Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1906
Дочь: Пашкова Мария Александровна
Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Волконский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович
Смерть
11.10.1924