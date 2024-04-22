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Волконский Владимир Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Wolkonsky Aleksandr Mikhailovich Михайлович

Мать: Волконская Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
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